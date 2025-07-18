“清洁城市”聚焦利萨科夫：无垃圾容器的城市生活

节目中，主持人分为两组，分别调查城市的清洁亮点与不足，收集信息后提交专家评估。专家根据街道卫生与秩序、公共服务体系、城市美化、居民环保意识和城市美观度五项标准进行评分，每项满分10分。

无公共交通的城市计划建设温馨候车亭

利萨科夫是库斯塔奈州一座以工业著称的小城，1971年依托利萨科夫矿业加工联合体而建。城市坐落于托博尔河畔，风景宁静，生活节奏舒缓。核心企业“红十月”铝土矿管理局不仅是哈萨克斯坦乃至独联体最大的铝土矿生产基地，其原料还被运往帕夫洛达尔加工成铝材。

该企业积极支持城市发展。在ERG集团“故乡”项目框架下，过去三年，“红十月”在利萨科夫及周边奥克佳布里斯基村实施了10个社会与经济项目，支持了居民提出的绿化与美化方案。

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- 今年，利萨科夫获得6000万坚戈预算，将首次实施6个项目，奥克佳布里斯基村实施5个项目。其中包括翻新候车亭，建设带供暖的温馨候车亭，以及停车场和多个儿童游乐场。-“红十月”铝土矿管理局文化与人事主任谢里克·阿库舍夫在节目中介绍。

然而，利萨科夫的矛盾在于缺乏公共交通，居民多依赖出租车或步行。对于老年居民众多的城市，温馨候车亭虽好，但一辆公交车似乎更为迫切。

企业还与承包商合作处理垃圾并进行回收利用，展现了环保责任感。

- 我们全力支持“清洁哈萨克斯坦”项目，每年春季组织多次清洁日活动，覆盖所有负责区域。此外，应市政府和奥克佳布里斯基村要求，我们提供技术支持。今年还在胜利公园协助修剪树木，并供应树苗。- 企业代表表示。

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废弃楼顶的惊险一幕

利萨科夫人口约3.5万，近五年减少了13%。漫步街头，苏联时期的痕迹随处可见，从儿童游乐场的破旧秋千到空置的楼房。尽管这些废弃建筑周围仍有清洁工作，但其存在本身影响了城市面貌。

废弃建筑常带来安全隐患，可能成为垃圾堆或流浪者的临时居所。拍摄团队更意外目击了一起事件：一名居民爬上废弃楼顶试图轻生。据急救人员透露，这是该居民第二次做出类似举动。所幸，事件未酿成悲剧。拍摄团队向市长询问，这栋建筑会否继续无人管理。

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- 这个问题需要重视。我们有两栋未完工建筑，其中市中心一栋已以4000万坚戈购回。第二微区还有一栋，业主定期清扫并封闭窗户，目前没有法律依据对其采取措施。应收紧相关规定，若业主拥有市中心物业却不采取美化或社会用途措施，应收归市政所有。- 利萨科夫市长阿拜·伊布拉耶夫解释道。

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55个孩子的大家庭从不缺席清洁日

利萨科夫不乏热心环保的居民。舒基洛夫一家收养了55个孩子，是名副其实的超大家庭。他们积极参与每次清洁日活动。

- 当初计划收养两个孩子，结果有了55个。我们在这座城市生活近30年，院子干净对我们很重要。清洁日我们会清扫院落，尽管有专门的清洁工，但我们想让孩子们学会劳动。我很满足现在的状态，只后悔没早点这样做。- 居民鲁斯塔姆·舒基洛夫说。

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利萨科夫城市规划规整，街道呈几何布局，最美庭院格外醒目。当地清洁工安德烈表现优异，居民也积极配合。

- 我们庭院一直很干净，安德烈工作出色，我们也尽力帮忙，保持环境整洁。通常一天就能完成清洁，夏秋季注意维护。- 居民拉里萨·乌科洛娃说。

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今年，利萨科夫种植了35万株花卉，100多人负责养护。

居民瓦伦蒂娜·杜比尼娜分享：- 我们种植了大岩桐、长春花、天竺葵、百合和吊兰。今年绣球花首次开花，是我们的骄傲。我们买来各种苗木，种了五棵松树、两棵金字塔杨树、四棵加拿大枫树和接骨木，希望这个角落更美。

利萨科夫的“小巴彦敖包”

利萨科夫有自己的“巴彦敖包”，虽不如阿斯塔纳的标志性建筑高大，却深受居民喜爱。未来，城市还计划建造一座巨型毡房。

- 五年前，我们与企业家合作打造了这座景观。今年我们正建设一座金属框架的开放式毡房，内设休息座椅。- 赞助商尼古拉·费连丘克介绍。

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无垃圾容器的城市

利萨科夫的垃圾处理方式独特：没有固定垃圾容器，专用垃圾车定时到每户门前收集垃圾。居民习惯在早晚将垃圾交予垃圾车，甚至认为垃圾容器会产生异味。

- 市内有六辆垃圾车，每户门前停留10-15分钟。这里距离下一户约100米，甚至更近，一分钟足矣。- 垃圾车司机弗拉基米尔·奇皮连科说。

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然而，部分居民不按时丢垃圾，随意将旧家具或袋子用作临时垃圾点，导致垃圾被动物翻散。例如，拍摄中发现一台旧冰箱被用作垃圾箱。

- 支持安装垃圾容器，方便环卫部门收集。现在垃圾常被猫狗翻乱。塑料瓶有专用容器，但其他垃圾需要固定容器。- 居民表示。

塑料堆积的水库

《清洁城市》团队试图拍摄垃圾填埋场，但因“工业区”限制被拒。经与市政府沟通，填埋场负责人道歉并接受采访。

- 我为情绪失控致歉。我们运营此填埋场27年，获总统颁发的两项金奖。今日状况不该发生，因机械师个人原因缺勤，我27年来首次见到如此场景，感到羞愧。- 填埋场负责人因娜·阿曼说。

该填埋场每日接收两次垃圾，47%被分拣为可回收材料，其余焚烧。

- 2004年，我们率先在哈萨克斯坦处理塑料垃圾。2011年，用塑料瓶制作了4米高的人工圣诞树。- 负责人补充。

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利萨科夫行政区有两个垃圾填埋场，奥克佳布里斯基村的填埋场状况堪忧，水库满是塑料垃圾，亟需清理，否则可能引发生态灾难。

- 我们尝试用金属网手工清理，但水质有害，工人皮肤出现红疹，只好放弃。- 负责人拉斐尔·阿布杜哈基莫夫解释。

市长阿拜·伊布拉耶夫表示，1.5公顷的该填埋场即将关闭。

- 新填埋场7月底启用，旧填埋场将停止接收垃圾并进行土壤修复。新填埋场引入6年使用的分拣线和分离器，处理有机及食品垃圾。- 阿布杜哈基莫夫说。

第二填埋场占地26公顷，至少可使用30年。

- 我们正考虑将其转为市政所有，因垃圾处理存在问题。- 市长表示。

专家评分

《清洁城市》团队收集信息后，交由专家根据五项标准评分。评委包括阿斯塔纳城市规划中心主任达尼亚尔·申达利耶夫、阿斯塔纳市议员马迪娜·阿日肯诺娃和“绿色祖国”项目副主任阿瑟尔别克·阿布德拉希托夫。

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- “清洁哈萨克斯坦”行动在此的成效属中等。居民环保意识较高，但其他标准表现一般。街道秩序与卫生中等，公共服务体系较弱。定时收垃圾在冬季可能不便。- 阿布德拉希托夫给出7分。

阿日肯诺娃给8分：

- 小城市工作有进展，环卫人员积极，但公共交通缺失。居民自行清洁庭院是亮点。

申达利耶夫给7分：

- 居民环保意识最高分，主动参与美化。但公共服务体系需改进，城市有绿化潜力，中央步行街若美化将更吸引人。

利萨科夫总分21，位列第三，落后于阿斯塔纳（28分）和鲁德内（24分），领先斯捷普诺戈尔斯克（18分）。

此前，《清洁城市》新季已走访阿斯塔纳、斯捷普诺戈尔斯克和鲁德内。该项目获2025年“图马尔”国家电视奖“最佳社会电视项目”奖。第二季聚焦单功能城市，每周一、三19:30播出，深入探讨全国生态状况。

【编译：木合塔尔·木拉提】