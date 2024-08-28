哈萨克斯坦博物馆：达·芬奇《美丽公主》画作展览吸引超3.7万观众

（哈萨克国际通讯社讯）2024年6月7日至8月4日，哈萨克斯坦国家博物馆成功举办了意大利文艺复兴大师达·芬奇的作品展，展出他仅有的15幅作品之一——《美丽公主》（La Bella Principessa）。此次展览吸引了来自全国各地的参观者，共计37 731人亲眼目睹了这幅稀世之作。

《美丽公主》被认为是达·芬奇最神秘且珍贵的艺术作品之一。该画作来自华沙《斯福尔扎族谱》手稿，是达·芬奇唯一在羊皮纸上完成的作品，描绘了一位意大利贵族少女，创作于15世纪末。这幅作品以其细腻的笔触和难以捉摸的神韵被誉为达·芬奇最令人着迷的作品之一。

据意大利驻哈萨克斯坦大使馆介绍，此画作自问世以来仅在全球范围内展出过五次，足见其珍稀与价值。

根据此前的报道，展览首日，哈萨克斯坦总统哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫成为了第一位参观者。他亲临国家博物馆，参观了哈萨克斯坦和国际著名艺术作品展，其中便包括这幅珍贵的《美丽公主》。

此次展览的开幕恰逢哈萨克斯坦国家博物馆成立十周年庆典，与《美丽公主》创作528周年的纪念日不谋而合。展览首十天便吸引了约7 000名观众，而展览期间的总参观人数则超过3.7万人。

【编译：达娜】