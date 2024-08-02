哈萨克斯坦“无债社会”项目专家赴中国考察扶贫中心工作经验

该中心积极从事科学研究，组织教育项目，并实施了许多实用的倡议，帮助数百万人改善生活条件。中国目前超过80%的企业为私营企业，这些企业提供了大量的就业机会。然而，实践表明，这也导致了社会分化和收入差距的扩大。

2016年，中国政府启动了“扶贫计划”。同年，阿里巴巴开设了超过2万个淘宝农村服务中心，这些中心教居民如何在电子商务平台上工作，并开设网店销售自己的产品。到2017年，全国已经出现了超过900万个农村网店，创造了2800万个新工作岗位。

过去十年间，中国在社会扶贫项目上投资了2460亿美元。到2020年，1亿农村贫困人口摆脱了贫困，832个县和12.8万个村庄脱贫。

Фото: Қарызсыз қоғам

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“无债社会”负责人阿克玛拉尔·贝克穆尔扎耶娃指出，从中国扶贫中心学到的经验知识将帮助“无债社会”项目引入新的有效的扶贫方法。

- 这是我们前所未有的经验，我们将尝试在项目中引入其中的一些要素。我们不仅限于金融知识，还将开始教村民如何正确种植农作物，提供商品信贷，并确保专家的支持。- 她说。

同时，在此次访问中，哈萨克斯坦代表团还会见了中国国际扶贫中心、中共中央对外联络部以及中国宋庆龄青少年科技文化交流中心代表们。此外，代表团还参观了青岛市崂山区的新农业示范区。

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值得一提的是，“无债社会”项目于去年5月2日启动。今年，根据总统指示，在项目框架内，包括在阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特市等全国20个地区，开展了金融知识普及教育。年初，项目组建了一支团队，包括150名金融专家和20名律师。截至目前，已有超过15万人通过该项目学习了新的金融知识。

为了方便课程参与者，项目还开发了qogamfin.kz在线平台。用户可以通过网站报名学习，并下载有用的资料和视频课程。

【编译：达娜】