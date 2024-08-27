核物理研究所：哈萨克斯坦具备发展核能的人才与科研基础

他介绍说，国家核物理研究所是目前国内唯一能够完成从基础研究到产品生产全过程的科研机构。研究所与30多个国际伙伴建立了合作关系，并与法国I2EN联盟签署了人才培养备忘录，旨在为国内核电站建设培养专业人才。

萨黑耶夫表示，在国际原子能机构和国际合作伙伴的大力支持下，哈萨克斯坦已经建立了3个培训中心，至今为国内核工业培养了超过5000名专业人才。他还补充道，首座国内核电站的运行仅需1400名员工。

在谈到核能安全问题时，萨黑耶夫重点介绍了水水型反应堆的安全性，称其是全球最为安全的反应堆类型。他指出，自1957年世界上第一座水水型反应堆建成以来，目前全球已有416座核电站，其中超过一半采用这一类型的反应堆，这些反应堆均安全运行，从未发生过重大事故。

萨黑耶夫以核物理研究所研究堆为例，该研究堆已安全运行57年，期间几代科研人员在此工作，从未发生任何安全事故。他还特别提到，研究所附近的阿拉套居民区自上世纪80年代以来，人口从4000多人增长到如今的1.5万人以上。两年前，研究所向50名志愿者发放了辐射检测器，结果显示至今未检测到任何辐射超标情况，这进一步证明了水水型反应堆的辐射和环境安全性。

萨黑耶夫强调，发展核能不仅有助于解决国家电力供应短缺的问题，还能够为哈萨克斯坦培养一大批高素质的工程师、科研人员和专家团队，为国家科技事业的发展注入强大动力。

【编译：阿遥】