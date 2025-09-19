哈萨克斯坦植物油产量同比增长27% 出口持续扩大

其中，葵花籽油产量由去年的41.19万吨增至52.39万吨，增长27.2%。

油料作物种植面积也显著扩大，从2024年的290万公顷增至2025年的400万公顷，其中葵花籽种植面积达170万公顷。

统计数据显示，油料作物种植面积占比最高的地区依次为：北哈州（23.3%）、库斯塔奈州（23%）、巴甫洛达尔州（12.5%）、阿拜州（10.2%）、阿克莫拉州（9.2%）、东哈州（7.7%）。

去年，油料作物加工量达330万吨，同比增长53%。目前，全国共有88家企业从事油料加工，年产能达470万吨。

出口方面，2024年植物油出口比2023年增长29%。主要出口市场包括中国（42.4%）、乌兹别克斯坦（35.4%）、塔吉克斯坦（12.7%）、阿富汗（3.2%）、吉尔吉斯斯坦（1.4%）、拉脱维亚和土库曼斯坦（1.8%）。

农业部表示，为推动行业发展并保障加工企业的原料供应，哈萨克斯坦正采取一系列措施。根据2030年前农工综合体发展构想，计划逐步扩大油料作物种植面积。同时，将向签订贷款协议的企业提供优惠贷款，用于补充流动资金。

据此前报道，自9月20日起，哈萨克斯坦将启动全国农业普查第二阶段，约2500名调查员将走村入户，收集数据，预计覆盖约120万户家庭。

【编译：阿遥】