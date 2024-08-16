阿拉木图博物馆联盟荣获“突厥世界最佳博物馆”称号

近日，阿拉木图博物馆联盟荣获“突厥世界最佳博物馆”这一殊荣。这一成就归功于博物馆工作者在推广国家价值观和历史文化遗产方面的卓越努力。突厥文化国际组织秘书长苏勒坦·拉耶夫亲自为阿拉木图博物馆联盟颁发了荣誉证书。

Фото: акимат Алматы

-我们见证了阿拉木图博物馆联盟在过去两年里取得的巨大进步。不仅突厥国家，亚欧各国的民众也有机会参观阿拉木图举办的独特展览。比如在伊斯坦布尔、首尔、布拉格、那不勒斯、维也纳等城市举办的哈萨克斯坦游牧文化巡回展，受到了艺术和历史爱好者的广泛赞誉。阿拉木图博物馆积极向世界推广哈萨克斯坦文化，吸引游客，并在突厥世界的博物馆研究领域发挥着重要作用。我们看到，阿拉木图市政府为博物馆事业提供了前所未有的支持。-拉耶夫表示。

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阿拉木图博物馆联盟包括额赫拉斯民间乐器博物馆、阿赫梅特·拜图尔森吾勒故居博物馆、萨比特·穆罕诺夫和哈比特·穆斯雷坡夫文学纪念馆、努尔黑萨·特林迪耶夫纪念馆、传统音乐多媒体中心、库纳耶夫博物馆、拉伊穆别克勇士博物馆以及阿拉木图市立历史博物馆。所有这些博物馆都对中小学生免费开放。

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此外，在市政府的支持下，阿拉木图博物馆的工作人员还在巴黎、首尔、伊斯坦布尔、那不勒斯、维也纳、撒马尔罕、巴库、阿什哈巴德和布拉格等地进行了实习和培训。他们组织了7次国际展览，并签署了15份国际合作备忘录。

【编译：阿遥】