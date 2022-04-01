世卫组织：英国发现新重组毒株XE，比奥密克戎BA.2传播还快10%

哈通社/努尔苏丹/4月1日-- 据中新网消息，世界卫生组织3月30日发布的一份报告中称，此前英国发现的一种被称为XE的重组毒株已报告并确认了超过600个基因序列。早期调查表明，与目前全球占主导的奥密克戎BA.2型毒株相比，该新毒株的增长率优势约为10%，但由于数据样本太小，其是否会成为未来潜在的威胁还需要进一步观察。

这份报告指出，该重组毒株是奥密克戎子毒株BA.1和BA.2的重组变异株，将其命名为XE。XE最早于今年1月19日在英国被发现。英国卫生安全局(UKHSA)3月25日的通告证实，目前英国境内已确认637例XE感染病例。

XE并不是首个被发现的重组毒株。事实上，新冠疫情期间，重组毒株的出现并不罕见，但绝大多数重组毒株因在传播上并不具有优势而逐渐自然消亡。然而XE毒株有可能会成为一个潜在的威胁。尽管它在英格兰地区目前感染人数还不足所有病例的1%，但早期数据显示它的传播速度比起目前传播最快的BA.2毒株还要高9.8%。

英国科学家表示，目前还不能确定它是否具有真正的增长优势。到目前为止，也还没有足够的证据得出关于该毒株在传染性、致病性或疫苗有效性方面的结论。

3月30日，世界卫生组织预测了新冠病毒在未来一年可能演变的三种情形。 世卫总干事谭德塞在简报会上说：«根据我们现在所了解的情况，最可能的情况是病毒继续演变进化，但随着疫苗接种和感染带来的免疫力增加，它所造成的疾病严重程度会逐渐降低。» 但世卫组织也警告所有国家，千万不要轻视或低估重组毒株的危险性。