日本发现首例奥密克戎新亚型“XE”病例

哈通社/东京/4月12日 —— 据共同社报道，日本厚生劳动省11日发布消息称，已确诊抵达成田机场的一名30多岁女性感染了奥密克戎毒株新亚型“XE”。

据报道，XE是奥密克戎毒株“BA.1 ” 和亚型“BA.2 ” 遗传信息混合重组的毒株，被指可能比BA.2更易传播。这是国内首次确认感染者。

据厚劳省称，该女性3月26日抵达成田机场，曾在美国逗留，为无症状。由于在入境检测时确诊感染，该女性在阳性人员专用设施内按规定进行了隔离，之后离开。她接种了两剂美国辉瑞疫苗。日本国立感染症研究所对其检测样本基因序列进行详细分析后确认为“XE ” 。

此外据悉，检疫中又发现两份可能是奥密克戎毒株遗传信息混合重组的样本，但尚无法确定具体类型。

据感染症研究所透露，截至5日英国至少已发现1100多例XE病例，但在整体的占比不到1%。有报告称“感染者的增加速度较BA.2快12.6% ” ，不过重症程度等具体情况尚不清楚。病毒的基本性质以及药物和疫苗的效果被认为与BA.2相同。

大阪健康安全基础研究所公共卫生部长本村和嗣表示：“即使在最先发现的英国也未成为主要流行的毒株，很难认为今后将在国内急剧传播。现状下不必过度恐慌，需要继续开展疫苗追加接种等基本防疫措施。 ”