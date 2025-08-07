中文
    阿拉木图市癌症死亡率下降 早期筛查成效显现

    哈萨克国际通讯社讯）据卫生部新闻处消息，阿拉木图市恶性肿瘤死亡率呈下降趋势。

    卫生部公布的数据显示，2025年前六个月，阿拉木图市每10万人中有60.2人因癌症死亡，与2019年同期相比下降了30%。

    通报指出，癌症早期（I期和II期）的检出率也在稳步提高：2019年为33.6%，至2025年年中增至39.9%。晚期（III-IV期）癌症的发现比例则从2019年的10%降至2025年的7%。

    2025年上半年，阿拉木图共为逾4.6万名女性开展了宫颈癌筛查，其中80%的病例在早期阶段被发现，同时还发现了411例癌前病变。

    在乳腺癌筛查方面，检查覆盖超过6万名女性，共发现104例癌症病例，其中62.5%为早期发现。在结直肠癌筛查中，共筛查6.2万人，检出癌症19例，近一半为早期病例，另有240多例癌前病变被发现。

    卫生部指出，在阿拉木图登记在册的所有癌症病例中，乳腺癌、结直肠癌、肺癌、前列腺癌和胃癌最为常见。

    据此前报道，哈萨克斯坦通过一系列持续的医疗改革措施，在母婴健康领域取得显著进展

    【编译：阿遥】

