哈美贸易额创下10年来的最高纪录

（哈萨克国际通讯社讯）据DATA HUB 数据，2024年上半年，哈萨克斯坦向美国出口的产品额达到了8.888亿美元，较2023年同期增长了95%，是2014年以来的最高水平。

这一高数据主要依赖于石油产品的出口：2024年1~6月，哈萨克斯坦向美国提供了90万吨价值5.78亿美元的石油产品。而2023年的同期数据仅为30万吨（1.82亿美元）。

除石油外，以铀为主的放射性元素的出口也有所增加（总额为1.047亿美元，同比增长了20倍）。

此外，银矿出口增长49%，达8940万美元。

不过，相比出口的增长，哈自美国进口额则下降了14%，为11亿美元。哈国进口的产品主要包括汽车、医药、涡轮喷气发动机等。

进口产品当中还有一些很有意思的物品，例如：实验携带动物32只、价值540万美元的公牛精液182公斤、均价1843美元的电吉他25把、价值1.35万美元的自行车1辆。

值得一提的是，哈萨克斯坦2024年1~5月外贸数据显示，哈萨克斯坦外贸成交额553.282亿美元，较2023年1~5月名义下降2.1%。其中出口额为 324.636亿美元，进口额为228.646亿美元。哈萨克斯坦与197个国家和地区建立了贸易关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】