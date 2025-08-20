哈萨克斯坦仿制药价格下调30% 医疗可及性全面提升

—在人力资源建设方面，我们将着力加强医学教育，发展护理实践，把独立接诊病人确立为优先方向。我们还将通过模拟中心和远程教育平台推动医务人员的持续专业发展。-卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃表示。

目前，哈萨克斯坦医科类高校已恢复“儿科”专业，并在14个急需的儿童疾病专科领域开设住院医师培训。为吸引更多医疗人才前往农村地区工作，政府决定为紧缺岗位的医生提供一次性850万坚戈补贴。

在制药领域，政府正努力在2029年前将国产药品市场份额提高至50%。为提高药品定价透明度，相关部门重新审查了限价机制，取消了不必要的费用，使仿制药价格下调30%。同时引入新的参考定价模式，使药品成本进一步降低12%，预计整体经济效益约达500亿坚戈。

据此前报道，哈萨克斯坦未成年人中有65%是在校学生。除50名学生以下的小型学校外，全国所有学校均设有医务室，并由所在地的初级卫生保健机构（社区医院）统一协调。近年来，学校医务室的设备配备率提高了15.3%——由2023年的72%提升至2025年的83%；校医配备率提高了9.2%，从87%增至95%。

【编译：阿遥】