哈萨克斯坦玩具产量下降近六成 国内市场主要依赖进口
（哈萨克国际通讯社讯）据Energyprom的数据显示，2025年1月至6月期间，哈萨克斯坦生产各类游戏和玩具总额为2.467亿坚戈，同比下降57.8%。
从地区分布来看，阿拉木图州仍是全国玩具产量最高的地区，生产额达9580万坚戈，较去年同期的7810万坚戈增长22.7%。其次是卡拉干达州（5540万坚戈）和阿拉木图市（4670万坚戈）。
在具体产品方面，娃娃类和动物造型玩具及其配件的产量为1.93万个，相比去年同期的6600个实现增长；但玩具火车、模型拼装玩具和儿童积木的产量却下降至1.57万个单位，为去年同期的不到一半（下降2.2倍）。
官方指出，目前哈萨克斯坦国内市场几乎完全依赖进口玩具满足需求。
价格方面，2025年6月全国玩具和游戏类产品同比上涨9.8%，其中：
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儿童积木类玩具涨幅最大，达12.1%；
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毛绒玩具上涨10.6%；
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桌面游戏上涨6%。
从地区来看，涨幅最显著的地区包括：
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北哈州（+25.3%）
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阿特劳州（+20.6%）
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西哈州（+14.5%）
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阿克托别州（+13.7%）
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阿拉木图市（+12.2%）
而涨幅最小的地区为：
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卡拉干达州（+1.2%）
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曼格斯套州（+1.6%）
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杰特苏州（+3.1%）
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在阿拉木图州和乌勒套州，玩具价格基本与去年持平。
在全球层面，据Statista预测，2025年全球玩具与游戏市场收入将达到1328.6亿美元，年均增长率预计为2.42%。
而Grand View Research的报告指出，2023年该市场规模已达3246.6亿美元，预计到2030年将增长至4399.1亿美元，年均增速4.3%。推动市场扩张的因素包括家长对环保玩具的关注提升、传统玩具和电子游戏的复兴、大众对益智类玩具认知的提升以及移动游戏日益流行等。
报告还指出，传统玩具（如拼图、积木等）在年轻一代中的持续流行，将成为未来市场增长的重要动力。当前全球市场主要由如Spin Master、LEGO、三丽鸥、Playmates Toys 和 JAKKS Pacific等品牌占据主导地位。
【编译：达娜】