油价下跌对哈萨克斯坦会有什么影响？

受此消息影响，隔夜国际油价暴跌，触及近4个月最低水平。截至周一收盘，WTI原油期货7月合约跌3.6%报74.22美元/桶，布伦特原油期货8月合约跌3.39%报78.36美元/桶。

许多专家认为，油价下跌几个原因。第一个原因很简单——石油产量大。第二个原因是欧佩克+决定逐步取消对石油生产的限制。第三个原因是非石油输出国组织成员国的石油出口增长，例如安哥拉。第四个原因是美国和中国的局部需求减少。最后，第五个原因是中东局势相对正常化，主要是以色列和伊朗之间的局势。

哈萨克斯坦金融分析师安德烈·切博塔廖夫（Andrei Chebotarev）说，石油价格略有下降是很常见的现象。不可能说油价已经 “崩溃”。

他指出：

- 历史上只有一次石油价格出现负——在2020年4月20日上午。当时，受疫情影响，WTI原油价格跌至每桶-40美元。也就是说，没有人需要石油。

现在不同了，包括哈萨克斯坦在内的全世界都依赖石油。但哈萨克斯坦不必担心油价下跌几美元。毕竟，今年上半年，哈萨克斯坦石油售价为80美元和90美元，有时甚至更高。因此，即使油价跌至每桶70美元以下，目前低迷的价格也足以由之前的利润抵消。

安德烈·切博塔廖夫也表示，还有两件事需要注意。首先，哈萨克斯坦今年的预算是假设油价为80美元而编制的。其次，石油对坚戈汇率的影响已不再像几年前那么关键。

- 现在说我们已经摆脱了石油的影响还有点早，但我们似乎正朝着正确的方向前进。-安德烈·切博塔廖夫说。

是的，在油价每桶75美元背景下，预算和国家基金可能会失去石油收入，然后政府会知道坚戈如今被高估了，预算中的美元汇率计划为480坚戈。

专家亚历山大·西兹加诺夫（Alexander Syzganov）认为，油价仍将回到每桶80美元的水平。他认为，欧佩克+国家将继续关注石油市场。如果布伦特原油报价接近每桶70美元，该联盟将立即重新考虑其决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】