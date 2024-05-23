哈新商务论坛框架下签署多项合作文件

正在对新加坡进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫23日出席了哈萨克斯坦-新加坡上午论坛闭幕式并发表了讲话。

之后，在托卡耶夫总统与新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰的共同见证下，举行了商业文件签署仪式。

仪式上签署了以下文件：

哈萨克邮政公司与新加坡邮政公司兼战略合作协议； 哈铁快运（KTZ Express）公司与Global DTC之间关于启用数字走廊的宣言； 哈萨克斯坦国家铁路公司、PSA KZ Pte Ltd、KPMC Ltd和G-trans Service之间关于进一步发展合作的备忘录。

与此同时，在此次商务论坛框架下，还签署了以下文件：

Forebright Capital Asia Private Limited、Qazaqstan Investment Corporation和BGI Hong Kong Tech公司之间就Forebright Life Science Technology Fund的投资协议； “Бирюк Алтын”有限公司与AlDigi Holdings Pte. Ltd公司之间的协议； 哈萨克斯坦对外贸易商会与新加坡制造商联合会间相互谅解备忘录； Caspian Group公司与China Regional Development and Planing Institute Co., Limited之间相互谅解合作备忘录； Caspian Group公司与KPMG Samjong Accounting Corp.之间相互谅解备忘录； Mandarin building有限公司、Singapore International School Kazakhstan有限公司和Kinder World International Group之间合作协议； 哈萨克斯坦共和国数字发展创新和航空航天工业部与Nomadic Innovation Hub公司之间的相互谅解备忘录； Nomadic Innovation Hub与Clockster之间的投资协议； Nomadic Innovation Hub与Snap hunt招聘平台之间的投资协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】