哈萨克斯坦新房价格下跌，二手房价格上涨

3月份，新房价格自2023年11月以来首次下滑0.4%，公寓租金连续第二个月下降0.6%。同时，二手房价格较2月小幅上涨0.2%。

数据显示，哈萨克斯坦新房每平米均价为48.65万坚戈，二手房的均价为50.28万坚戈。

从行政区域来看，阿斯塔纳的住房价格最高：新房价格达到57.52万坚戈/平米，二手房价格达到61.35万坚戈/平米。其次是阿拉木图市，新房和二手房价格分别为57.33万和59.21万每平米。奇姆肯特位居第三，分别为42.35万坚戈和43.02万坚戈每平米。

此外，阿克套、阿特劳、库纳耶夫、库斯塔奈和乌斯卡曼的新房价格也很高。

新房价格最便宜的地区是阿克托贝、科克舍套和乌拉尔斯克，每平方米279至28.8万坚戈。

如果与去年同期价格相比，仍然呈上涨趋势。与2023年3月相比，哈萨克斯坦新房价格小幅上涨1.3%，租赁价格上涨2.3%，而二手房价格则相反，下降了2.3%。

【编译：木合塔尔·木拉提】