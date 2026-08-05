库雷克港现代化改造见效 轮渡作业效率显著提高

改造完成后，铁路轮渡装卸作业时间由18小时缩短至12小时，缩短约三分之一；汽车轮渡处理时间则由10小时压缩至6小时，接近减少一半。

与此同时，铁路轮渡载运能力由原来的40节车厢提升至48节车厢，进一步提高了货物运输能力，也为港口整体吞吐能力的提升提供了有力支撑。

Photo credit: The Kazakh Ministry of Transport

基础设施升级进一步巩固了库雷克港作为跨里海国际运输路线重要节点的地位，为释放哈萨克斯坦过境运输潜力创造了更有利条件。

数据显示，今年上半年，库雷克港累计完成货物吞吐量88.48万吨，反映出港口服务需求保持稳定，也进一步凸显了其在跨里海国际运输走廊建设中的重要作用。

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从货运结构来看，铁路运输方向完成货物中转47.55万吨，其中出口货物24.23万吨、进口货物23.32万吨；公路运输方向完成货物30.62万吨，其中出口15.14万吨、进口15.48万吨。此外，今年前六个月，港口粮食码头累计中转粮食作物10.41万吨。

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在持续保障货物高效、安全中转的同时，库雷克港也在不断优化物流作业流程，进一步巩固哈萨克斯坦作为里海地区重要交通物流枢纽的地位。

据此前报道，哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任叶尔兰·卡林表示，贝纽—谢克谢乌勒公路建成后，将形成连接哈萨克斯坦各地区的新交通通道，拟命名为“咸海—里海干线”，并具有跨大陆战略意义。