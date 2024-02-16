埃基巴斯图兹市惊现巨大“冰川”，水管事故引发“美景”

记者阿斯哈特·尼亚佐夫在他的Instagram页面上分享了这座内空冰体的视频。

-据我所了解，这座“冰川”实际上是埃基巴斯图兹市发生的水管爆裂事故的“杰作”。难以想象，究竟有多少水白白流失了，因为自从管道破裂以来，水流仍然持续不断地涌出。这座“冰川”很快就会开始融化，目前在那里附近已经非常危险！所以，如果你看到了它，请千万不要靠近。既是从外面看，它依然很壮观！-尼亚佐夫写道。

针对这一惊人的“美景”，本社记者向埃基巴斯图兹市政府发函询问。据市政府介绍，这座冰川实际上是由输水管道爆裂后流淌的水形成的。

Фото: Kazinform

-列斯霍兹县境内的这条管道归属于Горводоканал国营企业管理资产。入冬以后，由于天气异常寒冷，导致漏水事故，最终形成了这座“冰川”。我们已经对破裂的管道进行了紧急维修，并计划在今年更换此区域的供水主管道。如果未来再次发生类似事故，我们保证立即组织抢修。-埃基巴斯图兹市政府新闻处表示。

市民纷纷表示，很明显那里有大量的水溢出。一些市民担心当局是否会将事故造成的成本损失分摊到消费者身上。对此，当地供水机构则保证未来水价不会发生变化。

【编译：阿遥】