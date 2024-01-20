梦想成真：多明哥-迪玛希二重唱点亮布达佩斯音乐舞台

在舞台上，两位备受瞩目的国际音乐巨星同台献艺，即哈萨克斯坦青年歌手迪玛希·库达伊别尔艮和西班牙歌剧歌手普拉西多·多明戈。

他们合作演绎了乔治·比才于1863年创作的歌剧《采珠人》中的经典片段，为观众呈现了一场令人陶醉的音乐盛宴。

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值得一提的是，多明戈先生担任了Virtuosos V4+ 儿童古典音乐真人秀的国际评委团主席。而今年，迪玛希首次以评委身份加入了这一备受瞩目的音乐项目。

Фото: Virtuosos шоуының Instagram-парақшасы

-这是我首次来到布达佩斯，这个即将实现我梦想的地方。我从小就怀有一个梦想，一个伴随我一生的梦想，那就是与普拉西多·多明戈会面并共同工作。我对他说：‘你是我开始接触音乐的原因。’ 因为，我五岁时就有了他演唱会的录像带，从那刻起，我一直相信我们终将相见。我的梦想在布达佩斯变为现实了，这也是我喜欢这座城市的原因。-迪玛希在接受采访时表示。

Virtuosos V4+ 决赛的第二阶段将于1月26日举行，届时将迎来更多令人期待的精彩演出。值得关注的是，迪玛希个人演唱会也将于今年5月4日在布达佩斯隆重举行。

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【编译：阿遥】