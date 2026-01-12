中文
    相关法规生效 阿拉木图火葬场将于近期正式投入运营

    哈萨克国际通讯社讯）据阿拉木图市公共卫生局消息，备受关注的阿拉木图火葬场将于近期正式启动运营。

    Фото: er-ai-construction.kz

    据悉，1月9日，哈萨克斯坦司法部已完成对国家经济部有关修改《殡葬及墓地维护组织示范规则》命令的登记程序。

    阿拉木图市公共卫生局在声明中指出，此次法规修订为火葬场的运行提供了明确的法律依据，火葬程序也首次在哈萨克斯坦全国范围内获得法律层面的正式认可。相关部令生效后，阿拉木图火葬场将随即投入使用，并将在严格遵守现行法律法规和卫生标准的前提下，按既定程序开展服务。

    目前，阿拉木图病理解剖所监事会正在审议并核定具体的火葬服务收费标准。有关价格及服务细则的详细信息，后续将通过公共卫生局官方网站对外公布。

    阿拉木图火葬场项目推进过程曾多次受阻。2020年，市政府发布了火葬场项目设计概算编制的招标文件；2021年12月，项目主体工程完工。2022年至2023年间，受多种因素影响，设施投用时间一再推迟。2024年至2025年，由于管理权归属问题尚未厘清，火葬场长期处于闲置状态。

    此次相关法规的正式落地，标志着这座建成多年的基础设施即将结束停滞，进入实质性运行阶段。

    【编译：阿遥】

