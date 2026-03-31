阿斯塔纳亮相新疆春季旅游博览会 40余项业务联系开启深度合作

本次大规模展会汇聚了来自"一带一路"倡议参与国及世界其他地区的600多家旅游组织。阿斯塔纳文旅局Astana Tourism旅游发展中心也组团参加了此次博览会。

2026新疆春季旅游博览会已成为加强旅游领域国际联系的重要平台。展会吸引了包括旅行社、酒店业者及户外运动用品制造商在内的众多业内专家，并为参会者提供了丰富的优惠方案与商业契机。

Фото: Астана қаласының әікмдігі

据了解，在博览会框架下，阿斯塔纳代表团与中国新疆维吾尔自治区多家旅行社及地区旅游管理部门代表进行了深入洽谈。通过系列会晤，双方就在中国组团赴哈萨克斯坦旅游的相关事宜达成了多项协议。

据统计，代表团参展期间共建立了40多项业务联系，为未来的深度合作开启了新空间。

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在"阿斯塔纳旅游"专题推介中，代表团重点介绍了阿斯塔纳的节庆事件旅游及针对首都规划的精品旅游线路。便捷的交通条件——特别是现有的直航航班及城市间发达的物流体系，成为吸引中国合作伙伴的核心因素之一。

此外，现行的30天互免签证政策及"一带一路"倡议的成功实施，正显著提升中国公民对阿斯塔纳乃至整个哈萨克斯坦旅游潜力的关注度。

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值得注意的是，此前国家元首已明确划定了旅游业发展的三个核心区域。当前，国家相关领域的所有政策均围绕这些方向展开，并为每个区域制定了专项综合发展规划。其中，阿拉木图山地旅游集群、布拉拜度假区及曼格斯套旅游区被确立为哈萨克斯坦旅游业的三大支柱增长极。

【编译：阿遥】