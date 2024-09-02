迪玛希亮相托列艮诺娃创意学校开幕式寄语新生

开幕式现场气氛热烈，毕布古勒·托列艮诺娃本人、学校创办人及《福布斯哈萨克斯坦》杂志出版人阿尔曼詹·拜塔索夫，人民艺术家迪玛希·库达伊别尔艮等嘉宾共同见证了这一重要时刻。

毕布古勒·托列艮诺娃创意学校（BTCS）是一所现代化的教育机构，致力于为学生提供创新的教育理念和多元化的学习环境。在这里，孩子们不仅能够打下扎实的学科基础，还能在创意学部尽情展现他们的艺术才华。

Фото: dimashnews.com

学校将开设各种音乐风格的课程，并辅以音乐理论和表演艺术的专业培训，培养下一代音乐人才。此外，数字学部将教授编程、网页开发以及人工智能和网络安全等前沿科技课程。艺术学部则通过绘画、图形设计和建筑设计等课程，激发学生的创造性思维。学校的STEM学部亦将提供物理、化学、生物、工程和机器人等课程。

在开幕仪式上，迪玛希·库达伊别尔艮和阿尔曼詹·拜塔索夫分别向首批新生致以热情洋溢的祝福，并表示相信，新生代必将为新哈萨克斯坦的未来发展做出巨大贡献。

Фото: dimashnews.com

【编译：阿遥】