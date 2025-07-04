哈萨克斯坦电影亮相中国上合组织国家电影节

作为本次电影节的参与国之一，哈萨克斯坦代表团由文化和信息部、国家电影支持中心以及沙肯·阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂的代表组成，并有多位知名制片人和导演随团出席。

本届电影节的主竞赛单元名为“金山茶花奖”，共收录来自10个国家的20部影片，每个国家选送两部作品参与角逐。哈萨克斯坦选送的影片为《纳巴特行动》和《兄弟》。

《纳巴特行动》由拉希德·苏莱伊缅诺夫执导，改编自哈萨克斯坦执法机关实施的一次大型特别行动的真实事件。影片由哈萨克电影制片厂拍摄，得到了哈萨克斯坦文化和信息部及国家电影支持中心的支持。

《兄弟》由达尔汗·托列根诺夫执导，是一部获得15项以上国际奖项的影片，曾在德国奥尔登堡国际电影节上荣获“电影精神奖”。该片由Golden Man Media制片公司出品，亦获得文化和信息部与国家电影支持中心的联合支持。

电影节评审团由来自上合组织各国的9位知名电影人组成，哈萨克斯坦制片人塔斯博拉特·梅列肯诺夫也位列其中。本届评审团主席为中国知名制片人、编剧任仲伦。

最终奖项将从“最佳影片”、“最佳导演”、“最佳剧本”及多个表演类奖项等10个提名中评选产生。

据悉，电影节期间共安排11项主要活动，包括参赛影片展映、合作论坛、电影技术展览以及盛大的闭幕式音乐会等。

【编译：达娜】