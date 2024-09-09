哈萨克斯坦房贷市场回暖，房价未现明显上涨

本轮增长主要得益于各商业银行推出的市场化项目，这些项目通过流程自动化、数字化转型以及与房地产开发商的合作伙伴计划大幅提升了其贷款发放能力。商业银行房贷项目的发放量相比去年同期增长了62%。

尽管房贷发放量显著增加，但新房价格并未随之大幅上涨。数据显示，新建住房价格在2024年年初至今下降了1.2%，二手房价格仅微增3.5%。与此同时，国家统计局的数据显示，与去年同期相比，新房价格上涨了2.3%，二手房价格则略微下降0.2%。

在各地区方面，新房价格涨幅最高的城市是克孜勒奥尔达和阿克托别，涨幅分别为7.6%和5.9%。与此形成对比的是，南部城市奇姆肯特和东部的乌斯卡曼的新房价格分别下降了0.7%和0.5%。

二手房市场则呈现出不同的走势。阿特劳市的二手房价格涨幅最高，达到了12.7%，紧随其后的是彼得罗巴甫尔（5.5%）和杰兹卡兹甘（5%）。与此相对，阔纳耶夫的二手房价格下降了13.4%，阿拉木图和奇姆肯特的降幅则分别为3.8%和2.2%。

国家统计局的数据显示，2024年8月，哈萨克斯坦新房的平均价格为每平方米49.258万坚戈，二手房的平均价格则为51.585万坚戈。首都阿斯塔纳和阿拉木图的二手房价格最高，分别为每平方米63.798万坚戈和59.3855万坚戈，而价格最低的二手房则出现在阿克托别和科克舍套，价格分别为每平方米28.5445万坚戈和30.9163万坚戈。

值得一提的是，商业银行新增贷款市场项目占比增长达35%，创下了过去7年来的新高。而与此相对，政府支持的优惠房贷项目的发放量则几乎没有变化，主要受到预算限制和政策调整的影响。

【编译：达娜】