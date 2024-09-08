驼鹿现身“额尔齐斯森林”，红外相机捕捉珍贵画面

据“额尔齐斯森林”国家储备林管理局新闻处消息报道，近日安装在林区野外饮水点附近一棵树上的红外相机捕捉到了一组珍贵的画面，拍摄到了母驼鹿和幼驼鹿在此饮水的场景。

“额尔齐斯森林”国家储备林管理局表示，设置人工饮水点是当前重要的生物技术措施之一。近年来，由于持续干旱，水源变得相对稀缺。为了确保栖息在保护区内的动物能够获得充足的水源，林区工作人员定期对现有的饮水点进行清理和维护。目前，保护区内已设立了50多个人工饮水点，这些饮水点为野生动物提供了宝贵的水资源。

驼鹿（学名：Alces alces）是鹿科、驼鹿属哺乳动物，共有8个亚种。驼鹿体型较大，体长200-260厘米，肩高160-240厘米，体重400-700千克。身躯和四条长腿与骆驼相似，肩部高耸，则又像骆驼背部的驼峰，因此得名。该物种为典型的亚寒带针叶林食草动物，单独或小群生活，多在早晚活动，游荡在林间空地。喜欢吃植物的嫩枝条，行动轻快敏捷，能快速奔跑。腿长，在积雪较厚时也能自由走动。分布于欧亚大陆的北部和北美洲的北部。在中国的东北地区大、小兴安岭也有分布。

【编译：阿遥】