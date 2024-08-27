哈萨克斯坦阿克套小伙成功横渡博斯普鲁斯海峡

伊山哈利在自己的社交媒体账号公布了这一消息。他透露，为了完成这项壮举，他进行了长达八个月的准备工作。他表示，这一挑战的想法早在两年前便萌生，但由于各种原因，直到最近才得以实现。

- 我成功横渡了博斯普鲁斯海峡，成为了一名跨洲游泳健将！这一想法已经酝酿了两年，但直到昨天才得以付诸实践。博斯普鲁斯海峡跨洲游泳赛（The Bosphorus Cross-Continental Swim）是世界上最受欢迎的赛事之一，横渡距离为6500米，从亚洲跨越到欧洲。从四月份开始，我便在为此刻苦训练。 - 博拉特在Instagram上写道。

值得一提的是，2024年博斯普鲁斯海峡跨洲游泳赛于8月25日在土耳其伊斯坦布尔举行。这项年度赛事吸引了来自全球78个国家的2800名游泳健将。该赛事由土耳其国家奥委会主办，是世界上唯一的跨洲游泳比赛，自1989年首次举办以来，已成为全球最负盛名的公开水域游泳赛事之一​。比赛起点为伊斯坦布尔的卡尼尔贾码头（位于亚洲一侧），终点设在库鲁切什梅公园（位于欧洲一侧）。参赛者需在复杂的洋流中横渡博斯普鲁斯海峡，比赛时间最长可达三小时。

【编译：达娜】