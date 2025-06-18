首批哈萨克斯坦小麦成功出口越南 实现高效“陆海联运”

由哈萨克斯坦粮食合同集团（哈粮集团）组织发运的首批高质量哈萨克斯坦小麦目前已顺利抵达中国连云港港口，即将通过海运转运至越南海防港。这是面向越南的8列小麦专列中的首列，全程采用多式联运模式完成运输。

据介绍，本批小麦共装载62个集装箱，总重量达1700吨。集装箱在连云港港口完成短时间内的装船转运后，将运抵越南目的港。

中国中央电视台（CCTV）及中国国际电视台（CGTN）均对此进行了专题报道。报道称，连云港采用“一箱到底”的模式，确保从铁路到港口的无缝衔接，货物可在一个小时内完成转运流程。同时，哈萨克斯坦小麦得以通过“绿色通道”快速办理所有通关和转运手续。

连云港中哈国际物流有限公司总经理葛恒学在接受采访时指出：

- “一箱到底”模式为发往东南亚市场的哈萨克斯坦出口商品提供了高质量、高效率的陆海联运解决方案。我们的物流体系获得了海关、港口、铁路等多方部门的支持，使港口货物处理效率提升了70%。

据悉，此次出口的首批小麦由阿克莫拉州的粮食接收企业负责准备。根据计划，哈萨克斯坦将向越南出口约1.5万吨粮用小麦。

哈粮集团董事长阿斯勒汗·朱瓦舍夫表示，通过此次与中方合作建立的物流通道，哈萨克斯坦农产品正加速进入远距离国际市场。

- 这条新通道展现了稳定、高效的运输能力，标志着我们在提升国家出口潜力方面迈出了关键一步。 - 他指出。

值得一提的是，自2025年初以来，哈粮集团已出口19.6万吨粮食产品，主要出口市场包括北非、东南亚和伊朗等地。

【编译：达娜】