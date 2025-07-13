小女孩露露的命运与506名儿童的获救——哈萨克斯坦国家安全委员会介绍“朱桑”行动成果

据她介绍，“朱桑”行动从2019年起分阶段展开，持续至2025年。行动期间，叙利亚境内仍持续爆发恐怖组织“达伊沙”（即“伊斯兰国”，已被哈萨克斯坦禁止）残余势力与叙政府军之间的战斗，政府军在国际联军的支持下作战。当时，成千上万名妇女和儿童滞留在过度拥挤的难民营和战区，得不到任何保护和帮助。

- 这些难民营里也有我们的妇女和孩子。我们无权将他们遗弃在那里。对我来说，最令人激动的时刻是关于一个六岁小女孩露露的故事——她眼神中充满恐惧和希望。我亲自护送她离开难民营，我们第一次听见她轻声说出自己的名字。 - 艾纳别科娃回忆道。

“露露”在阿拉伯语中意为“珍珠”。这名女孩在难民营中度过了数年时光，不会说俄语或哈萨克语，只会说阿拉伯语。如今她已拥有了新的名字和生活，在家庭中成长、学习，并开始与亲人交流，逐步迈向正常生活。

根据国家安全委员会新闻处副主任提供的信息，“朱桑”行动共成功将735名哈萨克斯坦公民接回国，其中包括506名儿童；此外，有34名儿童成为孤儿。55人因参与恐怖活动而被追究刑事责任，其余人员则接受了康复与社会重新融入计划。

- 最重要的是孩子。我们不仅是给他们发放护照和证件——我们是在归还他们生活在无惧环境中的权利，给予他们学习和梦想的机会。 - 艾纳别科娃强调。

此次行动的各个阶段均由国家安全委员会、外交部、医疗人员、心理学家及神学专家共同参与完成。哈萨克斯坦在冲突地区人员再融入方面的经验已引起国际社会的关注。已有76名完成康复的女性放弃了原有的极端思想，并开始在国际论坛上发声，讲述为何不应被激进意识形态所迷惑，以及为何应将孩子接回家。

艾纳别科娃指出，目前“朱桑”行动已无进一步大规模阶段的计划，但关于哈萨克斯坦公民的救助与归返工作仍在继续。

【编译：达娜】