独立审查小组发布关于近东救济工程处的最终报告

（哈萨克国际通讯社讯）当地时间4月22日，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）独立审查小组发布了最后报告。

报告说：“以色列公开声称近东救济工程处的许多雇员是恐怖组织的成员。然而，以色列尚未提供支持这一点的证据”。

这一54页的最终报告的主旨是对确保近东救济工程处遵守人道主义中立原则的机制和程序进行独立审查。

联合国秘书长在周末收到了这份最终报告。在以色列宣布对近东救济工程处的指控几天后，他任命了独立这个由法国前外长科隆纳领导的审查小组。近东救济工程处有3万名员工，为约旦河西岸、约旦、黎巴嫩、叙利亚和饱受战争蹂躏的加沙的590万巴勒斯坦难民提供服务。

人们期待已久的这份最后报告发现，联合国大会于1949年设立的近东救济工程处拥有广泛的工具，以确保其工作保持不偏不倚，并定期向以色列提供雇员名单，而且“自2011年以来，以色列政府没有向近东救济工程处通报与这些名单上的任何近东救济工程处工作人员有关的任何关切。”

在周一的一份声明中，联合国秘书长发言人表示，联合国秘书长接受科隆纳报告中的建议。他同意主任专员菲利普。拉扎里尼的意见，即近东救济工程处在秘书长的支持下，将制定一项行动计划，以落实最终报告中的建议。"