阿拉伯协调小组会议在首都举行 哈萨克斯坦将获得70亿美元投资

哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长努尔兰·拜巴扎尔沃夫、伊斯兰开发银行集团行长穆罕默德·贾西尔、阿拉伯投资基金和国家机构以及准国有公司的负责人等出席了此次会议。

会议的主要目的，是讨论阿拉伯协调小组如何为哈萨克斯坦的优先基础设施和社会项目提供资金。

Фото: primeminister.kz

努尔兰·拜巴扎尔沃夫在会上发言时，对阿拉伯协调小组对哈萨克斯坦投资机会表现出的兴趣表达了感谢。

- 通过在哈萨克斯坦举行阿拉伯协调小组首次圆桌会议，我们将朝着强有力和长期合作的方向共同迈出第一步。大家的支持和合作意愿是对我们国家潜力的认可，这对我们很重要。- 他说。

Фото: primeminister.kz

圆桌会议期间，向与会人士介绍了交通、能源、水资源、医疗保健等领域的项目，以及哈萨克斯坦到2030年的国家基础设施计划。

阿拉伯协调小组代表团代表高度赞赏哈萨克斯坦在社会经济和基础设施发展方面所做的努力。

根据会议结果，各方签署了圆桌会议纪要、与欧佩克基金私营部门业务框架协议以及水利灌溉部与伊斯兰开发银行之间的谈判议定书。

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

签署的文件进一步明确了双方的合作领域和潜在项目的初步清单。

在所达成的协议框架内，对哈萨克斯坦经济的长期直接投资初期金额可能达到70亿美元。

阿拉伯协调小组成员计划在未来继续增加资助金额。

哈萨克斯坦国家经济部部长努尔兰·拜巴扎尔沃夫在总结会议成果时表示，有信心维持并进一步加强伙伴关系和互利合作，实施有助于哈萨克斯坦经济可持续发展和加强国家间经济联系的大型项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】