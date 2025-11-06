中文
    哈萨克斯坦小麦首次经阿塞拜疆转运至亚美尼亚

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社驻巴库记者报道，首批哈萨克斯坦小麦已通过阿塞拜疆运往亚美尼亚。

    Фото: АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»

    这一举措是哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫于10月21日在阿斯塔纳达成协议的成果。

    过境货物限制的正式取消，为开辟连接哈萨克斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚的新铁路路线铺平了道路。

    11月5日，装载哈萨克斯坦小麦的列车已通过阿塞拜疆边境。货物预计将在未来几天抵达亚美尼亚达拉里克车站。本次共发出15节车厢，运载1000吨食用小麦，是为测试新物流线路而实施的首批试点运输。

    Фото: Серікбол Қошмағанбетов/Kazinform

    哈萨克斯坦粮食合同集团股份公司董事长阿斯勒汗·朱瓦舍夫表示，新开通的过境路线不仅拓展了哈萨克斯坦粮食出口的地理范围，也将在加强区域国家间交通物流联系方面发挥重要作用。

    —这一举措还将有助于推动南高加索地区的经贸合作，并促进和平倡议的落实。-他说。

    粮食合同集团是哈萨克斯坦国家粮食市场主要运营商，致力于保障国家粮食安全、稳定国内市场、支持农业生产者并落实国家农业政策。

    值得一提的是，哈萨克斯坦农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫11月4日在政府会议上报告称，2025年农业季圆满结束，哈萨克斯坦在粮食、豆类、油料作物等多个领域均创下历史性收成

    【编译：阿遥】

