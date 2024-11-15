特朗普拟提名小罗伯特·肯尼迪任卫生部长

“长期以来，美国民众一直被食品企业和制药公司压迫，这些公司在公共卫生领域存在欺诈、误导和虚假宣传。”特朗普在声明中表示，小罗伯特·肯尼迪将致力于“结束慢性病流行”，并“让美国再次健康和强大”。

特朗普称，小罗伯特·肯尼迪将重点关注药物、食品添加剂和化学品的监管问题。

现年70岁的小罗伯特·肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.)来自美国著名的肯尼迪家族。他是已故美司法部前部长、联邦参议员罗伯特·肯尼迪之子，其伯父是1963年遇刺身亡的前总统约翰·肯尼迪。

小罗伯特·肯尼迪曾作为独立竞选人参加2024年美国总统选举，后宣布暂停竞选，转而支持特朗普。他是知名的反疫苗活动家，因此特朗普的这一任命也引起了美国舆论特别是公共卫生领域专家的担忧和质疑。

特朗普当天还宣布，拟提名道格·柯林斯(Doug Collins)担任退伍军人事务部部长。柯林斯现年58岁，2007年至2013年担任佐治亚州的联邦众议员。