“哈萨克侦探小说之父”克梅尔·托卡耶夫百年诞辰纪念研讨会在阿拉木图召开

来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯和俄罗斯等国的文学界人士出席活动。

哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃在研讨会上宣读了总统的贺信。

Фото: Фото: Александр Павский/ "ҚазАқпарат" ХАА

此次研讨会就哈萨克斯坦侦探和谍战小说流派的发展与特点，以及对有着“哈萨克侦探小说之父”美誉的作家克梅尔·托卡耶夫的人生和创作相关的信息等进行了讨论。

文学评论人士指出，克梅尔·托卡耶夫的创作不仅促进了哈萨克侦探和谍战小说的发展进步，还对整个中亚地区此类小说流派的发展带来了深远的影响。

Фото: Фото: Александр Павский/ "ҚазАқпарат" ХАА

吉尔吉斯作家协会主席努尔兰·卡勒别科夫在研讨会上提出了在吉尔吉斯设立克梅尔·托卡耶夫博物馆的建议。

- 通过整个博物馆，我们将能够向公众展示上世纪30年代哈萨克与吉尔吉斯共同经历的苦难历史。- 努尔兰·卡勒别科夫说。

《灵性与启蒙》全国中心负责人、乌兹别克斯坦作家协会成员明霍日丁·霍吉马托夫表示，当下乌兹别克斯坦正在大量翻译哈萨克文的经典文学作品，克梅尔·托卡耶夫的百年诞辰不仅是哈萨克文学界的重要日子，也是乌兹别克斯坦文学界的节日。

霍吉马托夫还向哈萨克斯坦作家协会赠送了被翻译成乌兹别克文的克梅尔·托卡耶夫作品集。

Фото: Фото: Александр Павский/ "ҚазАқпарат" ХАА

研讨会框架下还举办了各种不同主题的分组讨论，包括《哈萨克侦探小说流派的奠基者》、《为了祖国赴汤蹈火》、《媒体人——社会的明镜、耳朵和舌头》等。

据了解，此次研讨会的相关讨论内容将以合集形式予以出版。

【编译：木合塔尔·木拉提】