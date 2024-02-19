爱吃快餐？小心心脏风险！专家呼吁健康饮食

阿拉木图市心脏中心心脏疾病专家波塔阔兹·奥巴克洛娃表示，以其高脂肪、高盐、高糖而著称的快餐是导致心血管疾病的主要原因之一。

她指出，持续食用快餐可能导致胆固醇和血压升高，从而增加患心脏问题的风险。她介绍说，快餐中高含量的饱和脂肪可能导致动脉壁上形成胆固醇斑块，阻碍正常的血液流动，进而可能导致动脉粥样硬化，增加患心肌梗塞和中风的风险。与此同时，快餐中大量的盐也可能致血压升高，这是心血管疾病的主要风险因素之一。

值得注意的是，快餐通常富含大量的糖和简单的碳水化合物。持续食用这类食物可能引发糖尿病的发展，这同样是心脏问题的另一个成因。

-正确的饮食是心脏健康的保证。要选择新鲜蔬菜和水果、健康脂肪如橄榄油和鱼油，以及非脂肪蛋白质来源，如鸡胸肉或鱼肉，来替代快餐。同样重要的是要控制体重并保持积极的生活方式。定期进行体育锻炼有助于增强心脏和血管，并改善整体健康状况。-她表示。

奥巴克洛娃建议，虽然快餐可能是一种方便且价格实惠的食物选择，但不应忘记，健康才是人类最宝贵的财富。

【编译：阿遥】