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    12:55, 29 七月份 2025 | GMT +5

    制裁阴影下：油价上涨2.3%，黄金价格下跌

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦金融家协会消息，美国总统表示有意将要求俄罗斯停火的期限缩短至10-12天。

    Санкциялар көлеңкесінде: мұнай бағасы 2,3%-ға өсті, алтын құлдырады
    Фото: Pixabay.com

    货币市场

    周一交易结果显示，美元/坚戈汇率下跌3.03坚戈，1美元兑541.92坚戈。交易量为2.308亿美元，减少2480万美元。

    坚戈升值可能受内外因素共同影响。内部因素包括国家银行、财政部及出口商出售外币，供过于求；外部因素可能涉及部分交易者锁定利润，增加外币供给。油价回升及美国与其主要贸易伙伴谈判背景下风险偏好增强，也对市场信心产生积极影响。

    货币市场

    货币市场在高流动性盈余背景下保持相对稳定。

    TONIA利率从15.65%微降至15.64%。

    一日回购利率从11.43%升至11.53%。

    总交易量达3922亿坚戈，增加132亿坚戈。

    国家银行存款拍卖需求降至9030亿坚戈（减少876亿），全部满足，年利率为16.5%。

    国家银行公开市场操作余额维持在7.6万亿坚戈。

    股市

    KASE指数周初上涨0.1%，达6468.8点，反映“蓝筹股”价格涨跌不一。

    涨幅最大的是“哈萨克石油天然气”公司（KMG）股票，上涨1.1%，与油价走高直接相关。其余证券价格在-0.5%至+0.2%间波动。

    市场活跃度下降可能与投资者谨慎、新闻稀缺及夏季休假季有关。

    石油市场

    油价上涨2.3%，达每桶69.3美元，原因是对俄罗斯可能面临新制裁的担忧。

    市场反应源于前总统特朗普对俄罗斯发出的10-12天内与乌克兰达成停火的最后通牒，否则将实施新的经济制裁。克里姆林宫尚未对此正式回应。

    风险资产

    美国股指普遍上涨（约0.3%-1.1%），得益于美国与主要贸易伙伴的贸易谈判复苏。

    周一，美国与中国的最新一轮谈判在斯德哥尔摩举行。白宫官员表示，近期无达成新协议的压力。美国贸易代表杰米森·格里尔称，特朗普对现行关税体系满意，必要时准备单方面扩大。

    避险资产

    在地缘政治紧张及美国贸易政策不确定性背景下，避险资产价格走势分化：

    - 黄金价格下跌0.7%，至3367美元；
    - 10年期美国国债收益率从4.39%升至4.42%；
    - 美元指数上涨1.1%，达98.6点。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    投资 能源 金融 经济
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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