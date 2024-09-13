哈萨克斯坦哪些地区酒精和烟草消费支出最高？

2024年第二季度，全国居民在酒精饮品上的平均支出为1642坚戈，而这些地区的支出明显高于全国平均水平。

东哈州在酒精支出方面居首，居民平均花费4032坚戈，紧随其后的是阿拉木图市（3372坚戈）、巴甫洛达尔州（3092坚戈）和北哈萨克斯坦州（3036坚戈）。引人注意的是，阿拉木图和首都阿斯塔纳的差距接近两倍，阿拉木图的支出为3372坚戈，而阿斯塔纳仅为1836坚戈。

相较之下，支出最少的地区是克孜勒奥尔达州，居民在酒精上的平均花费仅为274坚戈。其次是曼格斯套州（364坚戈）和阿克托比州（365坚戈）。此外，突厥斯坦州、江布尔州、阿特劳州以及希姆肯特市的居民在酒精上的平均支出为600坚戈左右。

在烟草消费方面，居民的平均支出远高于酒精，达到4213坚戈。北哈州、阿克莫拉州和东哈州是烟草消费最多的地区，分别达到9566坚戈、9457坚戈和8745坚戈。而烟草消费最低的地区为突厥斯坦州（842坚戈）、曼格斯套州（1074坚戈）和奇姆肯特市（1516坚戈）。

根据此前报道，哈萨克斯坦即将对高价酒类和烟草制品征收奢侈税。

【编译：达娜】