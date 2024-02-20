哈萨克斯坦向哪些国家施以援手，又收到了哪些国家的援助？

据哈萨克斯坦卫生部消息，根据《哈萨克斯坦共和国政府关于储备基金的分配》的第1193号和第1212号政府令，哈政府拨款向阿富汗和巴勒斯坦提供一批药品和医疗用品作为援助。

这两个政府令分别发布于2023年12月26日和2023年12月28日。

其中，用于采购发送至阿富汗的医疗人道主义援助品的资金为2.98亿坚戈，用于采购发送至巴勒斯坦德医疗人道主义援助品的资金为6688万坚戈。

相关药品由哈萨克斯坦卫生部统一分销商SK制药公司（СК-Фармация）采购。

哈萨克斯坦卫生部称，根据《关于通过哈萨克斯坦共和国政府紧急储备金开展的活动》预算规划，2022年共拨款5.859亿坚戈，2023年拨款3.864亿坚戈，2024年拨款3.644亿坚戈。

哈卫生部系统在2021~2023年间对外提供的人道主义援助旨在应对冠状病毒大流行以及消除其后续影响。因此，在提供给阿富汗和巴勒斯坦的医疗人道援助物资中，包括了2.5万剂哈国研发的QazVac抗新冠疫苗，4 008盒不同种类药品，600万只三层口罩，85万只呼吸器，5万件防护服，105台呼吸机（人工肺通气装置）。

其中供应给阿富汗的人道主义援助物资通过印度转运，运输机通过阿拉木图至德里航线，将物资转运至目的地。

2024年，哈萨克斯坦将继续向阿富汗和巴勒斯坦无偿提供1 605 149件药品，1 559 400只三层医用口罩以及26套抗瘟疫套件。

根据哈萨克斯坦国家收入委员会的数据，2019年哈萨克斯坦对外提供的人道主义援助总额为130万美元，2020年为310万美元，2021年为750万美元，2022年为1180万美元，2023年为500万美元。

其中，2022年的援助包括了对乌克兰提供的人道主义援助。

总体来说，哈萨克斯坦对外援助最多的国家是阿富汗。统计显示，哈萨克斯坦对外提供的人道主义援助中，有近半是发往阿富汗的。

去年哈萨克斯坦提供给外国的人道主义援助中包括：

价值284.43万美元的各类食品（较2022年增长44.1%）； 价值24.47万美元的衣物（较2022年减少三分之一）； 价值8.97万美元的汽车和设备（较2022年减少33.9%）； 其他各类物资价值177.51万美元（2022年为493.73万美元）。

值得一提的是，在2022年，哈萨克斯坦向多个国家提供了总价值439.44美元的药品和抗新冠国产疫苗等援助。

去年，哈萨克斯坦从外国收到了总价值2560万美元的人道主义援助。这一数据较2022年增长了3.4%。

按照年度统计，哈国在各年度收到的来自外国的人道主义援助情况分别为：

2019年——990万美元；

2020年——1910万美元；

2021年——1910万美元；

2022年——2480万美元；

2023年——2560万美元。

其中，2023年哈萨克斯坦从境外收到的人道主义援助当中半数（价值1298.7万美元）为各种药品，较2022年增长了3.7%。

不过，2023年哈萨克斯坦收到的外国援助中，各类机械设备的比重出现了大幅下降，总价值不到3万美元，降幅同比达到了7.5倍（2022年为23.15万美元）。有分析认为，这与针对俄罗斯采取的制裁措施有关。类似无人机、军民两用产品和其他物资，有可能会通过伪装成“人道主义援助”品，借道哈萨克斯坦输入俄罗斯。

为哈萨克斯坦提供人道主义援助的国家都有谁？

2023年全年，哈萨克斯坦收到的人道主义援助的绝大部分，即总价值2071.86万美元的物资来自比利时。

德国在去年也为哈萨克斯坦提供了价值357.74万美元的各类援助。

对哈提供援助前五位的国家中，还包括了意大利（71.47万美元）、中国（27.13万美元）和罗马尼亚（20.66万美元）。

上述五个国家提供的援助占到了哈国2023年收到的外来援助的99.5%。

除了这五个国家之外，去年哈萨克斯坦还收到了来自美国（6.14万美元）、日本（1.34万美元）、澳大利亚（1.34万美元）、瑞士（1.1万美元）、印度（9300美元）、斯洛伐克（6800美元），香港（600美元）、法国（500 美元）、英国（300 美元）的物资援助。

而在2023年，哈萨克斯坦自身则总计向6个国家提供了人道主义援助。

其中，半数以上，即260万美元的人道主义援助物资提供给了阿富汗（其中250万美元的物资为食品）。

其次是塔吉克斯坦，哈萨克斯坦为该国提供了价值180万美元的无偿援助。

对收到地震灾害严重影响的土耳其，哈萨克斯坦提供了价值33.86万美元的援助。

2023年，哈萨克斯坦向陷入长期战争的乌克兰提供了价值14.03万美元的人道主义援助。此外，还向埃及和叙利亚分别提供了价值5.98万美元和1.15万美元的援助。

【编译：木合塔尔·木拉提】