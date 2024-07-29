哈萨克斯坦哪些行业工资最高？

此外，哈劳动和社会保障部数据显示，飞行员（平均为100万坚戈），船长（平均93.3万坚戈）和商业企业结构部门负责人（平均92万坚戈）对薪资水平的要求最高。

6月份，招聘需求最多的职业依次是汽车司机（1700个在招聘岗位）、护士（1600个在招聘岗位）和教育工作者（1500个在招聘岗位）。

对公关经理（+1200个在招聘岗位）、文员（+948个在招聘岗位）和自动化工程师（+235个在招聘岗位）的招聘需求也有所增加。

总体而言，6月份，企业在Enbek.kz电子劳务平台发布了超过9.4万个招聘岗位信息，求职者投递简历8.89万份。与5月相比，招聘岗位数量增加了8600个（+10%），简历投递量减少9600份（-9.7%）。

企业招聘最活跃的地区依次是：

• 阿特劳州 – 7000家;

• 江布尔州 – 6700家;

• 阿斯塔纳市 – 6700家;

• 阿拉木图市 – 6200家。

【编译：木合塔尔·木拉提】