哈萨克斯坦女性首次飞向太空

与她同行的还有企业家杰夫·埃尔金、工程师克林特·凯利三世、多家初创企业创始人亚伦·纽曼、乌克兰企业家维塔利·奥斯特罗夫斯基，以及一位不愿透露姓名的乘客。

飞船于阿斯塔纳时间8日下午6点40分从美国西得克萨斯州的航天发射场起飞。整个飞行过程持续约10至12分钟，飞船升至约100公里高度，这一高度被视为太空的条件边界。

达娜·卡拉古索娃作为太空游客，成功跻身New Shepard飞船的乘员名单。这是Blue Origin公司第36次将游客送往太空边缘。

卡拉古索娃在活动策划和分销行业拥有超过25年的经验，是媒体与活动控股公司First Media Group的联合创始人之一。

值得一提的是，在阿斯塔纳国家航天中心，一项名为“SANA-1”的独特研究项目正式启动。这是哈萨克斯坦首次自主开展、接近真实航天飞行条件的长期隔离实验，标志着我国在未来航天任务技术研发方面迈出了重要一步。“SANA-1”的一大亮点是实验团队由四名女性员工组成。这一举措被视为哈萨克斯坦在培养女性航天员道路上的新里程碑。

【编译：木合塔尔·木拉提】