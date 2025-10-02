培养女性航天员的新里程碑：哈萨克斯坦启动“SANA-1”实验

该项目由哈萨克斯坦人工智能与数字发展部航天委员会、Eurasian Space Ventures公司以及国内领先的科研与教育机构联合实施。

实验团队

“SANA-1”项目的亮点在于由航天委员会下属机构四名女性员工组成的实验团队：

- 尤利娅·巴基洛娃：团队指挥官，国家航天研究与技术中心股份公司反应推进实验室高级研究员。

- 阿瑟姆·库安迪克：国家航天研究与技术中心股份公司隔热材料实验室研究员。

- 达莉娅·科马洛娃：共和国航天通信中心股份公司航天器飞行保障与技术状态监控部首席工程师。

- 莉娜拉·扎迪格洛娃：电离层研究所有限责任公司航天与地球物理研究实验室工程师。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

在为期10天的实验中，四位研究员将在由哈萨克斯坦英雄、航天员阿伊登·阿伊姆别托夫倡议并由Eurasian Ventures Group公司研发的地面模拟航天舱内进行实验。实验期间，团队将模拟真实航天任务场景，开展一系列医学、认知和团队协作研究。

科学项目的负责人是哈萨克-英国技术大学AI实验室主任、心理学博士阿琳娜·古托列娃副教授。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

阿琳娜·古托列娃表示：

“通过地面模拟舱，我们研究参与者在类似航天环境下的健康状况。根据每位参与者的任务安排，我们将评估她们的心理压力水平、团队成员之间的互动关系，同时推动女性在航天研究及技术、科学领域的参与。”

哈萨克斯坦首次女性航天实验

“SANA-1”是哈萨克斯坦首次针对女性的航天实验，标志着我国在未来太空任务技术研发上的重要一步。

实验在模拟航天器的地面舱内进行，团队将在240小时内研究航天飞行条件下的各项任务。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

参与此次实验的研究员阿瑟姆·库安迪克对记者表示：

“我将研究微气候、空气质量、温度和湿度等，太空中还有许多未知领域等待探索。我还计划在隔离期间为六年级学生在线教授数学课程。”

据了解，实验舱为为期10天的测试提供了全方位支持，从饮食到休息设施一应俱全，网络也仅限于工作用途。

团队的主要任务是在封闭环境中研究人类心理与耐受力。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

该项目对哈萨克斯坦的意义

“SANA-1”项目对哈萨克斯坦具有特殊意义。这是哈萨克斯坦首次自主开展涵盖载人航天心理、医学和工程等综合领域的实验，为建立国家科研基础和培养未来航天任务专业人才奠定了根基。

项目不仅旨在提升哈萨克斯坦的航天研究能力，还致力于推广STEM（科学、技术、工程和数学）教育，激励年轻人并扩大女性在航天科学中的参与度。

“SANA-1”女性团队展现了性别平等的新步伐，彰显了哈萨克斯坦为未来航天任务培养本土科研团队的决心。

“SANA”不仅关乎航天探索，更书写了哈萨克斯坦历史的新篇章。

【编译：木合塔尔·木拉提】