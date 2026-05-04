哈萨克斯坦棋手跻身世界顶尖行列 年轻天才持续突破

这一成绩被视为哈萨克斯坦国际象棋发展史上的重要里程碑。阿萨乌巴耶娃成为首位跻身这一高度的本国棋手，已在世界顶尖棋手行列中占据稳固一席之地。

在本期排名中，榜首位置依旧由中国棋手占据：侯逸凡（2596分）、雷挺婕（2566分）和居文君（2559分）分列前三。

比比萨拉当前的排名，源于其在国际赛场上长期稳定且高水平的发挥。面对世界级强手，她始终表现从容，展现出持续上升的竞技状态。

更具意义的是她的年龄。作为世界女子棋坛顶尖群体中最年轻的棋手之一，她所展现出的潜力，预示着未来仍有更大突破空间。

值得一提的是，阿萨乌巴耶娃履历亮眼：她曾三度夺得超快棋世界冠军，获得快棋世界亚军、候选人赛亚军及亚洲冠军，是哈萨克斯坦女子国际象棋当之无愧的领军人物。

此外，鉴于她在国际象棋领域的突出贡献，根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署的总统令，她曾被授予二等及三等“雪豹”（Барыс）勋章。

据此前报道，阿萨乌巴耶娃在今年4月举行的世界冠军候选人赛中获得亚军，随后世界排名升至第七位。