比比萨拉·阿萨乌巴耶娃在候选人赛后世界排名上升

在塞浦路斯帕福斯举行的比赛结束后，阿萨乌巴耶娃排名升至第七位，当前积分为2527.2分（增加11.2分）。

目前世界排名前三位均由中国棋手占据：侯逸凡 以2596.0分位居榜首，雷挺婕 以2566.0分排名第二，居文君 以2559.0分位列第三。

世界前十排名如下：

侯逸凡（中国）— 2596.0

雷挺婕（中国）— 2566.0

居文君（中国）— 2559.0

朱锦尔（中国）— 2546.0

亚历山德拉·戈尔亚奇金娜（俄罗斯）— 2535.6

哈姆皮·科内鲁（印度）— 2535.0

比比萨拉·阿萨乌巴耶娃（哈萨克斯坦）— 2527.2

安娜·穆兹丘克（乌克兰）— 2521.8

谭中怡（中国）— 2516.6

卡捷琳娜·拉格诺（俄罗斯）— 2505.8

此前，本社曾报道，比比萨拉·阿萨乌巴耶娃因参加候选人赛所获得的奖金金额已公布，同时其在本次赛事中的名次也有所提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】