欧亚银行、 RBK和努尔银行是哈萨克斯坦政府的最大借款行

该机构在发布的消息中指出，使用国家预算、国家基金、央行和（或）其附属机构，包括旨在保持和恢复银行的金融稳定通过国家准公共部门筹集的资金向银行存入、购买或给予的存款、债券、贷款均被视为政府支持资金。

-在政府支持框架下提供的资金将由银行按照签订的合同条款返还。-机构在发布的消息中写道。

同时，自2023年1月1日起，获得政府支持资金的银行无法使用通过支持资金获得的收入向股东支付股息，也不得发放负债股息。因此，人民银行（Halyk Bank）和RBK银行去年返还了813亿坚戈（两家银行分别返还684亿坚戈和129亿坚戈）的政府支持资金。

此外，欧亚银行（Еуразиялық банк）、中央信贷银行和努尔银行（Nur Bank）是提高银行业金融稳定性计划的参与者，这些银行在退出上述计划之前被禁止支付股息。

计划参与者在5年内须履行的承诺：

-使用股东对法定资本的投资或积攒未分配的净利润方式对银行进行资本化；

-提高股东结构的透明度（确定最终受益人）；

-不得以借入的资金对银行进行资本重组；

-限制向银行高管支付非固定奖励（奖金）；

-限制向银行股东支付普通股股息；

-根据该机构规定的标准限制高风险贷款的发放。

如果银行不履行义务，那么金融市场监管和发展署有权采取应对措施或将债券转换为普通股，使国家成为银行最大的单一股东。

监管应对措施包括责令消除违规行为、罚款（如果未能消除）和吊销许可。

【编译：阿依波塔】