总统府举行颁奖仪式 表彰抗洪抢险英雄人物

托卡耶夫总统指出，2024年哈萨克斯坦遭遇了有史以来最具破坏性的洪涝灾害。10个地区因洪水宣布进入紧急状态，全国共有超过 19 000 间房屋被淹。

国家元首表示，在这一危难时刻，全国人民团结一心，展现出了可贵的凝聚力与爱国热忱。

各地救援人员、军人和警员均忠于职守，为保护人民的生命和财产安全履行了自己的职责。近6.3万名强力机构人员参加了抗洪救灾工作。

救援行动中，超过12万居民被迅速有序的疏散、转移至安全地点，其中包括4万名儿童。

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国家志愿者网络也在灾害发生后迅速行动起来，超过5万名志愿者组织了救援车队，向灾区运送食品和其他必需品。

国家元首高度赞赏志愿者们的工作，称这些志愿者表现出了真正的爱国者和负责任的公民的形象，是名副其实的现代英雄。

总统表示，哈萨克斯坦民族和睦大会发起的“心连心”行动为救灾工作作出了巨大贡献。

总统在致辞中，还对来自兄弟国家、国际公司和组织的协助表示了感谢。

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托卡耶夫总统表示，“为了哈萨克斯坦人民”公共基金已拨款为受灾的居民建造住房。总共将建造超过2200栋房屋。此外，还将对约 1万所房屋进行检修。

在讲话最后，托卡耶夫总统向每一位参与抗洪救灾工作的公民表示诚挚的谢意。

- 人民永远不会忘记为任何一个人为国家所做的贡献。因此，今天的奖项应该被视为人民对诸位的深切谢意。- 托卡耶夫总统说。

仪式上，来自公共组织和企业的代表进行了发言。

随后，国家元首向一批积极参与抗洪救灾的救援人员、志愿者和社会活动家、军人和医生、普通工人以及企业家和大企业代表进行了颁奖。

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【编译：木合塔尔·木拉提】