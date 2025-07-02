14:13, 02 七月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦拟限制银行投资电商平台 参与比例将与资本规模挂钩
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦金融市场监管和发展署日前发布法律草案，拟对银行及银行控股集团投资电商平台和相关科技公司的行为进行限制，投资额度将根据其自有资本比例设定上限。
该草案于7月1日正式公布，并将公开征求意见至7月15日。草案规定，银行及其控股公司在以下类型组织中的股权投资将被设限：
-
电商交易平台和互联网平台；
-
信息通信技术与生物识别身份识别领域的软件开发商；
-
信息安全和反欺诈相关公司。
根据草案，银行系统在这些企业中的总投资不得超过自身资本的15%，而对单一企业的投资比例不得超过银行资本的5%。
金融监管署称，此次拟议中的限制仅适用于银行未来新购入的股份或资本参与，而不会影响其现有持有的资产。
目前，哈萨克斯坦多家银行控股集团已拥有自营的电商平台。例如，Kaspi.kz旗下拥有全国最大的电商平台“Kaspi 商店”；人民银行（Halyk Bank）控股集团则拥有“Halyk Market”；而Alatau City 银行（原Jusan银行）的母公司First Heartland Securities通过名为Jusan Mart（在电商平台网站中名为JMart）的法人实体间接持有电商平台。
值得注意的是，今年1月29日，Kaspi.kz宣布完成对土耳其电商平台Hepsiburada 65.41%股份的收购，交易金额为11.27亿美元。
【编译：达娜】