哈萨克斯坦拟限制银行投资电商平台 参与比例将与资本规模挂钩

该草案于7月1日正式公布，并将公开征求意见至7月15日。草案规定，银行及其控股公司在以下类型组织中的股权投资将被设限：

电商交易平台和互联网平台；

信息通信技术与生物识别身份识别领域的软件开发商；

信息安全和反欺诈相关公司。

根据草案，银行系统在这些企业中的总投资不得超过自身资本的15%，而对单一企业的投资比例不得超过银行资本的5%。

金融监管署称，此次拟议中的限制仅适用于银行未来新购入的股份或资本参与，而不会影响其现有持有的资产。

目前，哈萨克斯坦多家银行控股集团已拥有自营的电商平台。例如，Kaspi.kz旗下拥有全国最大的电商平台“Kaspi 商店”；人民银行（Halyk Bank）控股集团则拥有“Halyk Market”；而Alatau City 银行（原Jusan银行）的母公司First Heartland Securities通过名为Jusan Mart（在电商平台网站中名为JMart）的法人实体间接持有电商平台。

值得注意的是，今年1月29日，Kaspi.kz宣布完成对土耳其电商平台Hepsiburada 65.41%股份的收购，交易金额为11.27亿美元。

【编译：达娜】