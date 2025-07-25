哈萨克女性复兴传统美食 重塑现代餐桌文化

她还阐述了打造融合美食、文化与未来的生态系统的梦想。

烹饪课程唤醒民族记忆

阿瑟姆古丽表示，烹饪课程不仅是技能传授，更是唤醒民族意识的途径。每位参与者亲手制作哈萨克传统食品卡兹（马肉香肠）和舒吉克（肉肠），并带回家中。

她鼓励参与者：“带回家与家人分享，不仅是味道，更是其背后的意义。”

参与者因此带走的不仅是食物，还有哈萨克民族的温暖与灵魂。

参与者反馈令人感动：有人与母亲共同烹制卡兹，有人将舒吉克赠予婆婆，还有人自豪地对丈夫说：“这是我亲手做的。”他们惊叹：“卡孜的味道与众不同”“从未吃过这样的舒日克”“家人赞赏我的努力”。

许多参与者因此成为品牌的忠实顾客，因为他们不仅品尝了食物，更用心感受了其文化价值。

阿瑟姆古丽强调：“这不仅是食物，更是记忆、尊重与爱，是代际间的活态纽带。哈萨克女性正通过这些努力复兴传统。”

传统与现代市场的融合

阿瑟姆古丽致力于在传承根基的同时顺应时代需求，将哈萨克饮食文化以现代方式呈现。

她说：“哈萨克饮食文化深邃而丰富，卡兹、舒吉克、塔巴克（盛宴拼盘）、卡勒扎等，每道菜都有其独特意义与哲学。人们对此兴趣不减，但呈现方式需更简洁真挚。”

她通过Instagram和TikTok推广民族美食，在烹饪课程中融入传统服饰元素，将卡兹和舒吉克定位为母亲对子女、媳妇对家庭的关怀象征。

面对现代消费者的高要求，她注重味道、品质、包装与美学的结合，确保产品兼具文化内涵与市场吸引力。

她表示：“时间无法停滞，但我们可以重新诠释传统，适应现代需求。我的目标是让传统肉食重回餐桌，不仅仅是怀旧，而是作为鲜活的文化。这是一种尊重的语言，也是一种爱的语言。对我而言，这不仅是生意，更是一项使命。”

【编译：木合塔尔·木拉提】