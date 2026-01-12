阿拉木图举行纪念库纳耶夫诞辰114周年献花仪式

库纳耶夫生前的同事、亲属，国家和社会活动家，高等院校学生以及众多市民和游客参加了献花活动，共同表达对这位历史人物的崇高敬意。

Фото: Алматы әкімдігі

作为纪念活动的重要组成部分，“科学殿堂”中央科学图书馆向库纳耶夫博物馆基金会正式移交了涉及丁穆罕默德·库纳耶夫的全部官方档案文件。这批珍贵史料将为今后深入研究其政治、科学及社会活动提供重要文献基础。

Фото: Алматы әкімдігі

同日，阿拉木图州首府库纳耶夫市也举行了纪念性雕像献花仪式。州政府代表、文化界人士、执法机构工作人员以及当地居民共同出席了相关活动。

Фото: Алматы әкімдігі

迪恩穆罕默德·艾哈迈德吾勒·库纳耶夫出生于1912年1月12日，是哈萨克斯坦历史上具有重要影响的国家和社会活动家、前苏联党和国家领导人，曾三次荣获“社会主义劳动英雄”称号。他还是哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士、工学博士，在其任职期间，为哈萨克斯坦的现代化建设和社会经济发展作出了不可磨灭的贡献。

Фото: Алматы әкімдігі

【编译：阿遥】