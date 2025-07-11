哈萨克斯坦央行维持基准利率16.5%不变

这一决定主要受到多项宏观经济因素的影响。

据央行发布的官方声明，截至2025年6月，哈萨克斯坦年通胀率达11.8%，其中所有组成部分的价格均呈上涨趋势。由于关税改革的推进，受管制服务和市场服务价格上涨推高了服务行业整体通胀水平，目前服务业通胀为16.1%。同时，进口商品和主要农产品价格的上涨，也带动了食品通胀升至10.6%。

尽管如此，6月通胀的月度增速有所放缓，从此前的0.9%下降至0.8%。但核心通胀率有所上升，剔除季节性因素后的通胀为1.0%，基础通胀率为0.9%。央行指出，这一趋势表明，当前持续的消费需求、财政刺激政策以及居民贷款增长迅猛，仍对通胀形成压力。

声明强调，尽管短期内价格涨幅有所放缓，但由于关税机制调整尚未完成，以及内需活跃、信贷扩张等因素，通胀风险依然存在，因此央行决定继续维持现有的“温和偏紧”政策取向，以实现价格稳定与经济可持续增长之间的平衡。

值得一提的是，央行自2025年3月起将基准利率调整至16.5%，随后在4月和6月的会议中两次维持该利率不变，本次为连续第三次维持现有水平。

基准利率既是央行票据和定期存款的最高利率，也是商业银行贷款的最低利率基准。因此，若基准利率下降，通常意味着企业和居民贷款的可获得性将提升。

【编译：达娜】