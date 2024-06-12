世行预计2024年全球经济增速为2.6%

当地时间11日，世界银行发布最新一期《全球经济展望（Global Economic Prospects）》报告。

报告中，世行预计2024年全球经济将是三年来首次稳定增长，但与历史水平相比仍显疲软。

世行称2024年全球经济增速将达到2.6%。而2025-2026年，增速将小幅提升，平均很可能达到2.7%。

总体而言，2024-25年发展中国家经济平均增长4%，但这一数据显然低于2023年。

世行报告指出，2024年，全球四分之一的发展中经济体甚至达不到2019年疫情前的水平。

发达经济体2024年的经济增速将稳定在1.5%，然后在2025年升至1.7%。

世行集团首席经济学家、高级副行长因德米特·吉尔表示：

- 发展中经济体必须找到鼓励私人投资、减少公共债务以及改善教育、医疗和基本基础设施的方法。

另外，报告称，2020-2024年，近一半发展中经济体与发达经济体之间的收入差距有所扩大，这是自1990年代以来的最高比例。预计从现在到2026年，这些经济体的人均收入年均增长3.0%，远低于疫情暴发前十年平均3.8%的水平。

世行预计，2024年全球通胀将放缓至3.5%、2025年降至2.9%，但下降速度比六个月前的预测要慢。因此，预计多家央行在降低政策利率方面仍将保持谨慎。

今年1月份，世界银行将哈萨克斯坦GDP增长预测上调至4.3%。

【编译：木合塔尔·木拉提】