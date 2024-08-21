央行：2024年哈萨克斯坦通胀率为8.0%

央行称，调查时考虑了布伦特原油价格、哈萨克斯坦经济增长、通货膨胀、基准利率、商品和服务进出口，以及本国货币汇率等主要参数。

央行表示，今年8月份，国际油价情景条件没有发生明显变化。根据受访者的预测，2024年布伦特原油价格平均为每桶83.5美元（之前为 83.7 美元）。2025年和2026年的预期保持80美元。

央行称，对哈萨克斯坦2024年和2026年经济的预测小幅修正为4.0%（此前为4.1%）和4.4%（此前为4.5%）。 2025年，预计增长率为 5.0%。此外，2024年和2026年，通胀率预计分别为8.0%和6.0%。2025年，通膨率预计从6.8%降至6.9%。

调查显示，分析师对2025年基准利率水平的预期从11.0%修正为11.9%。2024年基本利率预测中值从14.4%小幅上升至14.5%。而2026年的预测没有变化。

14家参与哈萨克斯坦境内宏观经济指标分析和预测的组织参与了此次调查。受访者包括专业市场参与者和研究机构，以及国际组织和评级机构。

据悉，宏观经济调查不包括央行的预测。概述了专业市场参与者对国内和世界市场形势发展的个人看法、评估和期望。

【编译：小穆】