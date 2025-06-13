哈萨克斯坦央行拟推出数字资产“监管沙盒”机制

“监管沙盒”是一种特殊监管模式，允许初创企业、金融科技公司及银行在一个安全、受控的环境中测试新的金融服务。它是一种贴近现实场景的测试机制。例如，企业可以在无需等待法律修改的前提下，对稳定币钱包等工具进行试点应用。

根据草案，参与“监管沙盒”的机构将能够：

面向限定用户群体（焦点小组）测试产品；

适用临时性或简化的监管要求；

获得来自监管机构的持续反馈；

在评估潜在风险和监管要求的基础上完善自身商业模式。

测试周期结束后，相关部门将对试点项目的运行经验进行总结，并视需要对相关立法进行调整。

2023年2月6日，《数字资产法》正式生效。该法律将数字资产分为两大类：有担保数字资产和无担保数字资产。

其中，有担保数字资产是指符合特定要求并在授权数字平台上登记的资产；无担保数字资产则指不符合上述条件的数字资产。

【编译：阿遥】