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    21:17, 13 六月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦央行拟推出数字资产“监管沙盒”机制

    哈萨克国际通讯社讯）据斜体字网站报道，哈萨克斯坦央行计划引入一种名为“监管沙盒”的数字资产特别监管机制。相关决议草案的说明文本已在政务公开讨论门户网站上发布。

    哈萨克斯坦央行拟推出数字资产“监管沙盒”机制
    Фото: freepik

    “监管沙盒”是一种特殊监管模式，允许初创企业、金融科技公司及银行在一个安全、受控的环境中测试新的金融服务。它是一种贴近现实场景的测试机制。例如，企业可以在无需等待法律修改的前提下，对稳定币钱包等工具进行试点应用。

    根据草案，参与“监管沙盒”的机构将能够：

    • 面向限定用户群体（焦点小组）测试产品；

    • 适用临时性或简化的监管要求；

    • 获得来自监管机构的持续反馈；

    • 在评估潜在风险和监管要求的基础上完善自身商业模式。

    测试周期结束后，相关部门将对试点项目的运行经验进行总结，并视需要对相关立法进行调整。

    2023年2月6日，《数字资产法》正式生效。该法律将数字资产分为两大类：有担保数字资产和无担保数字资产。

    其中，有担保数字资产是指符合特定要求并在授权数字平台上登记的资产；无担保数字资产则指不符合上述条件的数字资产。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 央行 金融
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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